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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صعق 4 أشخاص بالكهرباء فى حريق محل تجارى بالواحات البحرية

حريق محل تجاري
حريق محل تجاري

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولة السيطرة على حريق اشتعل بمحل تجاري في الواحات البحرية.

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمحل تجاري في إحدى قرى الواحات البحرية.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولتهم السيطرة على النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

تم نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الواحات البحرية محل تجارى حريق السيطرة

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