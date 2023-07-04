تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا فى بطولة إفريقيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير كرة القدم المصرية، فى ظل ارتباط منتخب مصر الأولمبي بمباراة مهمة ومصيرية أمام غينيا فى نصف نهائى بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وصعد المنتخب المصرى لنصف نهائى بطولة إفريقيا بعد احتلال قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فى أعقاب الفوز على مالى والجابون والتعادل مع النيجر، فيما احتل المنتخب الغينى المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف المنتخب المغربى الذى صعد على قمة المجموعة لمواجهة مالى اليوم ايضًا فى نصف النهائى.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وغينيا فى نصف نهائى بطولة إفريقيا

يلتقى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى، مع نظيره الغينى فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء فى مباراة نصف نهائى بطولة إفريقيا التي تحتضنها المغرب حتى الثامن من يوليو الجارى، وتقام المباراة على ملعب ابن بطوطة.

فيما يلتقي المنتخب المغربى مع نظيره المالى فى تمام الحادية عشر من مساء اليوم على ملعب مولاى الأمير عبدالله.

ويصعد أول ثلاث منتخبات فى البطولة للمشاركة في أولمبياد باريس والمقرر لها الصيف القادم، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع مع نظيره فى قارة أسيا للتأهل للأولمبياد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى بطولة إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراة المنتخب الاولمبي مع نظيره الغيني فى نصف نهائى بطولة إفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، على الهواء مباشرًا كون القناة الناقل الحصرى لمباريات البطولة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

وتنقل نفس القناة مباراة المغرب ومالي على الهواء مباشرًا، ويصعد الفائين من المباراتين، لنهائى البطولة والذى يقام السبت القادم، فيما يلعب الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

تشكيل المنتخب الأولمبى أمام غينيا فى نصف نهائى بطولة افريقيا

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - حاتم سكر.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.