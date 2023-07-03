ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سيد زيزو الأول.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

ارتفعت القيمة التسويقية لبعض لاعبي الدوري المصري، بعد تألقهم رفقة أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمدربين في عالم كرة القدم، فإن أحمد السيد زيزو، نجم نادي الزمالك، يتصدر قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

بينما شهدت القائمة تواجد أليو ديانج، نجم الأهلي، في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 4.5 مليون يورو، يليه زميله محمد عبد المنعم في المركز الثالث بقيمة تسويقية قدرها 3 ملايين يورو، متساويًا مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وصاحب المركز الرابع.     

قائمة أغلى لاعبى الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية

وبهذا الصدد، نرصد لكم قائمة أغلى لاعبى الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك): ارتفعت قيمته التسويقية إلى5 ملايين يورو، بعدما كانت 4.5 مليون يورو.

2- أليو ديانج (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 4.5 مليون يورو.

3- محمد عبد المنعم (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 3 ملايين يورو.

4- رمضان صبحي (بيراميدز): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 3 ملايين يورو.

5- محمد الشناوي (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 2.5 مليون يورو.

6- حمدي فتحي (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 2 مليون يورو.

7- وليد الكرتي (بيراميدز): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.8 مليون يورو.

8- محمد شريف (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.8 مليون يورو.

9- محمود الونش (الزمالك): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.6 مليون يورو.

10- بيرسي تاو (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.5 مليون يورو

 

ماذا قدم أحمد سيد زيزو مع فريق الزمالك؟

يذكر أن أحمد السيد زيزو قد شارك في 193 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سجل خلالها 58 هدفًا، وقدم 52 تمريرة حاسمة.

وحصد أحمد السيد زيزو عدة بطولات مع الزمالك، منها لقبان في الدوري المصري، وكأس مصر مرتين، ولقب واحد لبطولات كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الدورى المصرى أحمد السيد زيزو الزمالك الاهلى أليو ديانج محمد عبد المنعم بيراميدز

الأكثر قراءة

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

جسد شخصيته فى "الاختيار 2".. كيف عبر الفنان أحمد قنديل عن حبه لأسرة الشهيد إسلام مشهور؟

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

أحمد سيد زيزو الأول.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء