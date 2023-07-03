أحمد سيد زيزو الأول.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى

ارتفعت القيمة التسويقية لبعض لاعبي الدوري المصري، بعد تألقهم رفقة أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمدربين في عالم كرة القدم، فإن أحمد السيد زيزو، نجم نادي الزمالك، يتصدر قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

بينما شهدت القائمة تواجد أليو ديانج، نجم الأهلي، في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 4.5 مليون يورو، يليه زميله محمد عبد المنعم في المركز الثالث بقيمة تسويقية قدرها 3 ملايين يورو، متساويًا مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وصاحب المركز الرابع.

قائمة أغلى لاعبى الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية

وبهذا الصدد، نرصد لكم قائمة أغلى لاعبى الدورى المصرى من حيث القيمة التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك): ارتفعت قيمته التسويقية إلى5 ملايين يورو، بعدما كانت 4.5 مليون يورو.

2- أليو ديانج (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 4.5 مليون يورو.

3- محمد عبد المنعم (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 3 ملايين يورو.

4- رمضان صبحي (بيراميدز): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 3 ملايين يورو.

5- محمد الشناوي (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 2.5 مليون يورو.

6- حمدي فتحي (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 2 مليون يورو.

7- وليد الكرتي (بيراميدز): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.8 مليون يورو.

8- محمد شريف (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.8 مليون يورو.

9- محمود الونش (الزمالك): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.6 مليون يورو.

10- بيرسي تاو (الأهلي): ارتفعت قيمته التسويقية إلى 1.5 مليون يورو

ماذا قدم أحمد سيد زيزو مع فريق الزمالك؟

يذكر أن أحمد السيد زيزو قد شارك في 193 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سجل خلالها 58 هدفًا، وقدم 52 تمريرة حاسمة.

وحصد أحمد السيد زيزو عدة بطولات مع الزمالك، منها لقبان في الدوري المصري، وكأس مصر مرتين، ولقب واحد لبطولات كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.