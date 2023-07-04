ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ذكرى تأسيسها.. الإذاعى حازم طه يتحدث عن إذاعة صوت العرب

إذاعة صوت العرب
إذاعة صوت العرب

قال الإذاعي الكبير حازم طه، إن إذاعة صوت العرب في وجدان جيل المد الثوري بعد ثورة يوليو 52،  وولدت صوت العرب عام 53 أي بعد مرور عام على اندلاع الثورة، موضحا أنها فكرة الزعيم جمال عبد الناصر، لكي تكون هناك إذاعة عربية، لأنه متبني القومية العربية ومطلق شرارتها.

وأضاف "طه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إذاعة صوت العرب هي إذاعة لكل العرب، وهي صوت يسمعه القاصي والداني، حيث كانت البيوت في منطقة الخليج كلها لديها راديو يسمونه صوت العرب، فصوت العرب تعيش في وجداني منذ ميلادي، لأنني مترافق معها في العمر.

وأشار الإذاعي الكبير إلى أنه كان يسمع صوت العرب وهو مستمع وليس كإذاعي أو عامل في مجال الإعلام، لافتا إلى أنه في فترة الخمسينيات لم يكن هناك تلفاز، وكان يوجد إذاعة البرنامج العام فقط، الذي بدأ عام 1934، وصوت العرب 53، فكانوا يعيشون اليوم بأكمله مع الإذاعة، مبينا أنها المصدر الوحيد للمعرفة والثقافة، والأخبار، وكل شيء.

إذاعة صوت العرب الزعيم جمال عبد الناصر القومية العربية جمال عبد الناصر في ذكري تأسيسها

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

نقابة الصيادلة تنعى صيدلانية حادث مدينتي.. وتتابع سير التحقيقات

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

محافظ بنى سويف يستقبل سفير سنغافورة في مستهل زيارته للمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفوري

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين