فى ذكرى تأسيسها.. الإذاعى حازم طه يتحدث عن إذاعة صوت العرب

قال الإذاعي الكبير حازم طه، إن إذاعة صوت العرب في وجدان جيل المد الثوري بعد ثورة يوليو 52، وولدت صوت العرب عام 53 أي بعد مرور عام على اندلاع الثورة، موضحا أنها فكرة الزعيم جمال عبد الناصر، لكي تكون هناك إذاعة عربية، لأنه متبني القومية العربية ومطلق شرارتها.

وأضاف "طه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إذاعة صوت العرب هي إذاعة لكل العرب، وهي صوت يسمعه القاصي والداني، حيث كانت البيوت في منطقة الخليج كلها لديها راديو يسمونه صوت العرب، فصوت العرب تعيش في وجداني منذ ميلادي، لأنني مترافق معها في العمر.

وأشار الإذاعي الكبير إلى أنه كان يسمع صوت العرب وهو مستمع وليس كإذاعي أو عامل في مجال الإعلام، لافتا إلى أنه في فترة الخمسينيات لم يكن هناك تلفاز، وكان يوجد إذاعة البرنامج العام فقط، الذي بدأ عام 1934، وصوت العرب 53، فكانوا يعيشون اليوم بأكمله مع الإذاعة، مبينا أنها المصدر الوحيد للمعرفة والثقافة، والأخبار، وكل شيء.