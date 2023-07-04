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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

23.8% ارتفاع قيمة العجز بالميزان التجاري في أبريل 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2023.

وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.33 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 23.8%.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• الصــــادرات    

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 44.9٪ حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2023 مقابــل 5.50   مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة  75.6٪، فواكه طازجة  بنسبة 58.8٪،  البترول الخام  بنسبــة 48.2 %، ملابس جاهزة  بنسبة  34.1 ٪) .  

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة  568.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة  35.6٪، بصل طازج  بنسبة  65.8٪، منتجات البان بنسبة 1.4%). 
•  الــــــواردات 

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 27.4٪ حيـث  بلغـــت  5.36 مليــار دولار خــــلال شهــر أبريل 2023  مقابـــل  7.38 مليار دولار  لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( قمح بنسبة 1.4%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 33.6 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.4 %).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (منتجات البترول بنسبة 13.8%، ذرة بنسبـة 61.3٪، الغاز الطبيعى بنسبة 16.6%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2%).

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