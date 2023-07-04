مانشستر سيتى يجهز عرضًا رسميًا لضم جفارديول من لايبزيج

يجهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضًا رسميًا لضم الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع فريق ريد بول لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جفارديول ضمن صفوف فريق لايبزيج منذ انضمامه من نادي ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إدارة مانشستر سيتي تجهز عرضًا رسميًا تمهيدًا لبدء التواصل مع نادي لايبزيج لضم اللاعب.

وشارك جفارديولا في 41 مباراة بقميص لايبزيج خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

وأفاد رومانو أن السيتي عرض أثناء المحادثات الشفهية مع إدارة لايبزيج ضم اللاعب مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز ولكن العرض تم رفضه من النادي الألماني.

وترغب إدارة لايبزيج في الحصول على 100 مليون يورو مقابل رحيل جفارديول.

وأكد رومانو أن مانشستر سيتي اتفق مع اللاعب على شروطه الشخصية منذ 10 أيام.

وبدأ جفارديول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ديناموز زغرب وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2019.

ولعب جفارديولا 52 مباراة بقميص ديناموز زغرب وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.