عمرو الليثي ناعيا علاء عبد الخالق: أغانيه شكلت وجداننا وعبرت عن جيلنا

نعى الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب الكبير علاء عبد الخالق ،والذي وافته المنية داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

وكتب "الليثي" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،" رحم الله الصديق العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق الذي شكل وجداننا و قلوبنا بأرق و أعذب الأغاني التي عبرت عن جيلنا بكل أفراحه و أحزانه " .

وأوضح أن المطرب الكبير علاء عبد الخالق، تميز بحسن الخلق والرقي وأمتلك موهبة كبيرة في الغناء وقدم نخبة من أجمل الأغاني والتي ستظل باقية في وجداننا .. رحم الله المطرب الكبير علاء عبد الخالق وأسكنه فسيح جناته .

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، قد قال" إنه من المقرر أن تشيع جنازة علاء عبد الخالق ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسيتم دفن جثمانه بمقابر العائلة في العباسية".