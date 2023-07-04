انطلاق ورشة عمل "استراتيجيات إدارة الأزمات الجامعية" بجامعة أسيوط

تنظم جامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات إدارة الأزمات الجامعية"، غدًا الأربعاء، في القاعة الثامنة بالمبنى الإداري بالجامعة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة العاملين في مواجهة الأزمات بقطاعات الجامعة المختلفة للحد من مخاطرها والتعرف على آليات التعامل مع الأزمات بأنواعها، وأهمية التنسيق بين إدارات الجامعة والمؤسسات الأخرى، واختيار الآليات المناسبة، وتوجيه قطاعات الجامعة المعنية لتطبيقها في حالة وجود أي أزمة، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر والفعال لرفع مستوى الوعي لدى منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.