«مستر إكس» لأحمد فهمى يحصد المركز الأخير فى موسم عيد الأضحى

حصد فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي المركز الرابع والأخير ضمن الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجمع فيلم مستر إكس أمس الإثنين إيرادات بقيمة 1,163,835 جنيه، لتصل كل إيرادات الفيلم خلال أسبوع من العرض إلى 12 مليون جنيه و4 آلاف جنيه.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور، وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، وهى الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي" بصوت أحمد سعد.