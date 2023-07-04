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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب الأردن بالجامعة العربية يؤيد خطوات القيادة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

أمجد العضايلة،
أمجد العضايلة،

قال أمجد العضايلة، مندوب الأردن بجامعة الدول العربية إن بلاده تؤيد كلمة رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية الطارئ بخصوص فلسطين: أود الإعراب عن تأييد وفد بلادي لما جاء في كلمة رئاسة الدورة الحالية 159 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وما ذهبت إليه حول الترابط الوثيق بين ما تشهده جنين من أحداث، والنهج العدواني غير المسؤول الذي انتهجته الحكومة الجديدة في إسرائيل من توسيع الاستيطان، واقتحام للمدن الفلسطينية، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف من انتهاكات مستمرة، ومحاولات لتغيير هوية المدينة ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، والتضييق على إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى في تأدية مهمتها.

تأييد كلمة مندوب دولة فلسطين

وأكد مندوب الأردن بجامعة الدول العربية، على تأييد كلمة مندوب دولة فلسطين، وما تتخذه القيادة الفلسطينية من خطوات لمواجهة الاحتلال.

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