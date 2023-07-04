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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بالجامعة العربية: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة وانتهك الأعراف الدولية

السفير محمد عرفي
السفير محمد عرفي

أكد السفير محمد عرفي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، أهمية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وحذر خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين، أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، من تداعيات محاولات تقسيم الأقصى قائلا: “سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية”.

وأشار إلى استخدام آلة الحرب في جنين يقوض أي فرصة لتحقيق السلام، في إطار حل الدولتينـ فما يحدث في جنين لا يمكن فصله عن الانتهاكات التي ترتكب في المسجد الأقصى، وهو ما يمثل تحديا صريحا واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم.

وأشاد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس، مؤكدا ان حل الدولتين عبر تاسيس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد والسبيل لتحقيق السلام.

وشكر السفير محمد عرفي، الدول اعضاء الجامعة العربية على قبولهم دعوة الانعقاد في اقل من ٢٤ ساعة من بدءً الاعتداءات الاسرائيلية.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط مخيم جنين فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وما زالت مستمرة حتى اللحظة.

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