"شباب لايف" يُشعل حماس الجمهور في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

نظمت فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أمس الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى الحفل بمجموعة من الفقرات الغنائية فى حب الوطن، قدمها فريق "سباب لايف" بفرقة أنغام الشباب بإشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة .

و تغنى فريق شباب لايف " كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" بمجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب، منها " بلدي، بشرة خير، أم الدنيا، بالأحضان، صورة صورة، أحلف بسماها وبترابها" .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

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