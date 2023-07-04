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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التضامن: رفع سقف الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة لـ529.7 مليار جنيه (فيديو)

التضامن
التضامن

قالت ميرفت صبرين مساعدة وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنه على مدار 10 سنوات تم رفع سقف الحماية الاجتماعية، حيث وصلت في الموازنة المالية الجديدة 2023 - 2024 إلى 529.7 مليار جنيه.

وأضافت "صبرين" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن أهم برامج الحماية الاجتماعية هو دعم صناديق المعاشات ويليها الدعم التمويني أو السلعي، ثم تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ثم مخصصات الرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي ودعم الصادرات والمزراعين، وغيرهما.

إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي 

وأوضحت مساعدة وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن مصر تبنت منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2015 بإطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي لأكبر مشروع بمنطقة الشرق الأوسط "تكافل وكرامة"، حيث إن عدد الأسر الآن وصل إلى 5.2 مليون أسرة.

ولفتت مساعدة وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إلى أنه تم زيادة مخصصات الإنفاق على الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، حيث وصل عدد المستفدين إلى 20 مليون مواطن.

الحماية الاجتماعية التضامن رفع سقف الموازنة الجديدة مليار 529 مليار جنيه

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