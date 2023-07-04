تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب فى الكأس وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب فى ربع نهائى بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير القلعة البيضاء، والتى تمنى النفس بفوز فريقها والصعود لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى البطولة.

وصعد الزمالك إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق فاركو في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبونس المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من أبرز نجوم التحليل المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب في ربع نهائى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر

حشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك 20 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى بطولة كأس مصر وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

غيابات الزمالك عن مباراة المقاولون العرب فى كأس مصر

وتشهد قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب غياب عدد من اللاعبين أمثال حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى بطولة افريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024، بالاضافة لمحمود حمدى الونش ومصطفى شلبى وعماد نبيل دونجا وأحمد بلحاج للإصابة.