ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب فى الكأس وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب فى ربع نهائى بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير القلعة البيضاء، والتى تمنى النفس بفوز فريقها والصعود لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى البطولة.

وصعد الزمالك إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق فاركو في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبونس المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من أبرز نجوم التحليل المصرى.

 تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب في  ربع نهائى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر 2023.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وغينيا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر

حشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك 20 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى بطولة كأس مصر وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

غيابات الزمالك عن مباراة المقاولون العرب فى كأس مصر

وتشهد قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب غياب عدد من اللاعبين أمثال حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى بطولة افريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024، بالاضافة لمحمود حمدى الونش ومصطفى شلبى وعماد نبيل دونجا وأحمد بلحاج للإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ربع نهائي كأس مصر القنوات الناقلة قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غيابات الزمالك عن مباراة المقاولون العرب

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين