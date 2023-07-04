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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منع سير الدراجات البخارية والسيارات و"البيتش باجي" على كورنيش شاطئ في جمصة

منع سير
منع سير

أعلنت رئاسة مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، منع سير الدراجات البخارية بأنواعها و البيتش باجى و السيارات على كورنيش الشاطئ و ذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

ومن جهته أعلن المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، أن قرار منع سير الدراجات البخارية بكورنيش الشاطئ جاء للحفاظ على ارواح المواطنين، ومنع الضوضاء و الحفاظ على المظهر الجمالى لكورنيش المدينة الساحلية، موضحا أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الدقهلية، وذلك لتطبيق القرار ومنع تواجد أى دراجة بخارية بالكورنيش مشيرا إلى أن القرار يتم تطبيقه ابتداء من اليوم .

وأكد "عزت" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" على أن مدينة جمصة تشهد الآن تطور ملحوظ على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين والرواد، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من القرارات سيتم اتخاذها من أجل راحة و أمان رواد مصيف جمصة.

وأضاف أن المدينة استقبلت خلال ايام عيد الاضحى المبارك، ما يقرب من 2 مليون شخص وذلك للاستمتاع باجازة العيد داخل المدينة السياحية.

مجلس مدينة جمصة مدينة جمصة الدقهلية منع سير الدرجات البخارية بأنواعها حفاظا على أرواح المواطنين المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة

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