كيفية الحفاظ على صحة الأطفال خلال أيام الطقس الحار

يمثل الطقس الحار تحديًا لصحة الأطفال، حيث يعانون من التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية وارتفاع درجات الحرارة.

ويحتاج الأطفال إلى عناية خاصة وحماية للمحافظة على صحتهم ومنع حدوث أية مشكلات صحية ناتجة عن الاستمرار في الجو الحار، في السطور التالية، يتناول الخبراء بموقع "health care " الطبي كيفية الحفاظ على صحة الأطفال بالطقس الحار وتقديم بعض النصائح والإرشادات الهامة للوقاية من التعرض للحرارة الشديدة.

وأوضح الأطباء أن تأثير الطقس الحار على الأطفال لا يقتصر على الإحساس بالتعب والجفاف فقط، بل قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، فمن أبرز المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال بسبب الطقس الحار هو الإصابة بالضربة الشمسية.

وتتسبب الضربة الشمسية في حدوث ارتفاع مفاجئ وخطير في درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى الدوخة والقيء والصداع، وفي الحالات الشديدة قد يحدث فقدان الوعي والموت.

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال خلال الطقس الحار

وللحفاظ على صحة الأطفال بالطقس الحار، يجب أن نتخذ بعض الإجراءات الوقائية اللازمة، أولاً يجب أن نحرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، وهي بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.



وفي حالة الخروج خلال هذه الفترة، يجب على الأطفال ارتداء ملابس فضفاضة تغطي جسمهم بالكامل واستخدام قبعات ونظارات شمسية لحماية العينين والوجه، كما يجب استخدام واقيات الشمس ذات العامل الواقي SPF عالي.

كما يجب أن نضمن للأطفال الاستمرار في شرب الماء بكميات كافية لتجنب الجفاف. ينصح بتقديم المشروبات الباردة والمنعشة مثل الماء والعصائر الطبيعية وتجنب المشروبات الغازية والمحلاة.

وشدد الخبراء على تجنب إبقاء الأطفال في أماكن مغلقة غير مكيفة أو في سيارات مغلقة تحت أشعة الشمس، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة بشكل خطير.

علاوة على ذلك، يجب علينا أن نهتم بالعناية ببشرة الأطفال بالطقس الحار، حيث يجب استخدام كريم الحماية من الشمس المناسب لبشرة الطفل وتطبيقه بانتظام حتى في الأيام التي يكون الجو غائمًا، كما يجب الاهتمام بترطيب البشرة باستخدام مرطب خفيف ومنعم بعد الاستحمام.

ونوه الخبراء أن صحة الأطفال لها الأولوية القصوى، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاعتناء المناسب بالأطفال بالطقس الحار، كما يجب أن نكون دائمًا على استعداد للتعامل مع أي حالة طارئة والبحث عن مساعدة طبية في حالة الحاجة.