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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دليانى: الصمت الدولى يعتبر تأييدًا للإرهاب الإسرائيلى

دلياني
دلياني

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في مخيم جنين تستمر في ظل صمت دولي مريب.

وأضاف دلياني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف الأشخاص المدنيين عمدًا، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وإيقاع معاناة عميقة على الأهالي في جنين. 

وتابع أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات في مواجهة مثل هذه الجرائم هو ليس محبطًا فحسب، بل هو تأييد مقلق للإرهاب الإسرائيلي وموافقة ضمنية على سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

دلياني: من الضروري إدراك أن الوضع الحالي في جنين ليس حدثًا منفردًا

وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أنه من الضروري إدراك أن الوضع الحالي في جنين ليس حدثًا منفردًا، بل مؤشر على نهج العشوائية الذي يتسم به الإرهاب الاسرائيلي.

كما أكد دلياني أنه من الضروري تحليل السياق التاريخي الذي أدى إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، فلقد أنتجت عقود من الاحتلال والتهجير والتهميش والإرهاب الإسرائيلي بيئة يعتبر فيها العدوان الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني شيئًا معتادًا، حيث يزداد المجتمع الإسرائيلي تجاهلًا لإنسانية شعبنا الفلسطيني ويقبل بإرهاب حكوماته المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن انعدام آليات المساءلة الفعلية قد قوى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة ممارساتها الإرهابية القمعية، وهو ما يزيد من حدة معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين، أن الإصابات بالمستشفيات في الوقت الراهن حالاتهم بوضعٍ مستقر، مشيرًا إلى أن عدد المصابين قد بلغ 100 مصاب منذ بدء عمليات الاحتلال فجر أمس الإثنين.

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الإصابات، لا سيما مع سماع دوي العديد من الانفجارات وطلقات الرصاص خلال الساعات القليلة الماضية.

دلياني الجرائم الإرهابية الإحتلال الإسرائيلي جنين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة حركة فتح

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