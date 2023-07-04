القدر جعلها أمًا وأستاذة وعائلًا للأسرة.. حكاية المكافحة "فايزة" في الحي الشعبي

وقفت سيدة خمسينية، أمام لجنة مدرسة الوراق الثانوية، في انتظار خروج ابنتها من الامتحان في مادة الاستاتيكا، اليوم الثلاثاء، وهي يحدوها الأمل، أن تخرج صغيرتها، مجبورة، بعدما عانته على مدار عام في استذكار الدروس.

"فايزة" صاحبة الـ51 عامًا، وأم لثلاث أبناء أوسطهم فتاة، في الثانوية العامة، تحرص على الحضور معها امتحانات الثانوية العامة، وانتظارها لحين الخروج من اللجنة والاطمئنان عليها.

وتقول "فايزة" لـ"الدستور"، إنها تُعاني وتواجه الكثير من الصعوبات في حياتها حاليًا، بعدما كانت -قبل سنوات - تنعم بحياة كريمة وسط أبنائها وزوجها، إلى أن أصيب زوجها في حادث جعله طريح الفراش دون عمل، لتتولى هي المسؤولية في توفير ما يعينهم على العيش.

وقررت الأم الخمسينية، العمل عبر الإنترنت؛ من خلال بيع ملابس وأدوات منزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت عن طريق ذلك أن توفر لأبنائها ما يحتاجون إليه، حتى التحقت ابنتها الكبرى بكلية سياسة واقتصاد، وابنتها الثانية (في الثانوية العامة حاليًا)، تتمنى أن تلتحق بكلية الهندسة، أما ابنها الثالث فتتمنى أن يلتحق بكلية الشرطة، بعد أن ينتهي من المرحلة الثانوية.

الأم المكافحة لم يتوقف دورها عند العمل لتوفير ما يعينها وأسرتها على العيش، لكنها تحرص على الجلوس مع ابنتها التي تؤدي امتحانات الثانوية العامة حاليًا، لكي تساعدها في مذكراتها وتدعمها، مثلما كانت تفعل مع ابنتها الكبرى.

وتلفت الأم، إلى أنها لم تهمل منزلها أو زوجها وابنها الأصغر وابنتها الكبرى، أيضًا، وتعمل على توفير كل ما يلزمهم، دون كلل أو ملل.

بدأت امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الأستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.