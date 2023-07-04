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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد بين سيارة ربع نقل وتروسيكل تم الدفع بالمعدات، ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت إخطار من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول بعض الأشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم إجراءات الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد جنوب شرقى محافظة سوهاج بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن المصادمة إصابة م . أ . ع 21 سنه بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ي . و . ص 18 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ي ، و . ص 15 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة إ . م . م 17 سنة بإشتباه كسر بقدم اليسرى، وإصابة م . ك . ا 16 سنة بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى رفع آثار الحادث وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى دار السلام المركزى، لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا حيال الواقعة، وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شؤونها.

محور دار السلام الجديد سوهاج مستشفى دار السلام المركزي

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