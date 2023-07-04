بعد زعم تسريب امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.. إجراء عاجل من "التعليم"

قال مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جارٍ تتبع صورة امتحان مادة الاستاتيكا المنتشرة على جروبات السوشيال ميديا.

وأشار المصدر إلى أن فور التأكد من صحة الصورة المتداولة على السوشيال ميديا، وأنها نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حالياً داخل اللجان، سيتم الوصول إلى مسربها ومحاسبة وفقا لقانون الغش.

وكانت قد تداولت صفحات السوشيال ميديا، صورًا لامتحان مادة الاستاتيكا، بزعم أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياصة حاليًا داخل اللجان الامتحانية.

وبدأ صباح اليوم، امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي 98658 طالبا، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.