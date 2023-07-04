"البعبع" يضيف مليوني جنيه في شباك التذاكر أمس

تواجد فيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة في المركز الثالث بإيرادات شباك التذاكر أمس الإثنين متراجعًا مركزًا واحدًا بعد صعوده للمركز الثاني أول أمس.

إيرادات فيلم البعبع

وحقق فيلم البعبع أمس الإثنين إيرادات بقيمة 2,059,280 جنيها لتصل إيرادات الفيلم الكلية حتى صباح اليوم إلى 18 مليون جنيها و830 ألفا و491 جنيها.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن.

فيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى مع عدة أفلام أخرى هي “بيت الروبي” لكريم عبدالعزيز وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي.

ويعود النجم أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.