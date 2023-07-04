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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل الفنان كريم عبدالعزيز تصدره إيرادات شباك التذاكر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ إطلاقه فيلمه الجديد «بيت الروبي» بدور العرض للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وسجلت إيرادات فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز أمس الإثنين في شباك التذاكر إيرادات بقيمة 5 ملايين و254 ألفًا و799 جنيهًا؛ لتصل كل إيرادات الفيلم الكلية حتى اليوم إلى 68 مليون جنيه و35 ألفًا و17 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدًا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورًا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.
وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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