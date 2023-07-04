انتهاء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل التوجه للجان الامتحانية

حرص مسؤلي لجان امتحانات الثانوية العامة، في سابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023،على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، من خلال العصا الالكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسؤلي اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.