ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل التوجه للجان الامتحانية

تفتيش طلاب الثانوية
تفتيش طلاب الثانوية

حرص مسؤلي لجان امتحانات الثانوية العامة، في سابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023،على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، من خلال العصا الالكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسؤلي اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ارتداء الكمامة الطبية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا الرياضيات التطبيقية العصا الإلكترونية اللجان الامتحانية الطلاب داخل اللجان

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

تقرير هندى: مصر من أفضل وجهات فى العالم للسفر لهواة التاريخ

"صدم سيارته ونزل يعاتبه".. نهاية طالب صيدلة على يد بلطجى بالعبور

إنبي يسعى لإنهاء مغامرة النجوم والصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المقاولون للصعود لنصف نهائي كأس مصر

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين