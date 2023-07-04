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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: دخول المزيد من الأمريكيين فى مأزق البطالة نتيجة تسريح عشرات الآلاف من العمال

الأمريكيين في مأزق
الأمريكيين في مأزق الركود والبطالة

كشف خبراء لشبكة "سي إن إن CNN" الأمريكية، عن دخول المزيد من الأمريكيين في مأزق الركود العام والبطالة نتيجة تسريح عشرات الآلاف من العمال وخفض الشركات أعداد موظفيها.

وقالت الشبكة، في تقرير لها: “ظل المصرفيون والمستثمرون والاقتصاديون في وول ستريت على مدى شهور قلقين بشأن ما إذا كان الركود في الولايات المتحدة على وشك الحدوث، لكن بالنسبة لبعض الأمريكيين، فإن الألم الاقتصادي الذي لا يرحم والذي كان معتادًا خلال فترة الركود قد بدأ بالفعل”.

وتابعت الشبكة: “كان المستثمرون والاقتصاديون يتوقعون الركود منذ العام الماضي حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لترويض التضخم، ودفع ذلك الشركات إلى التركيز على الربحية على النمو ، مما يعني خفض الإنفاق وتقليل القوى العاملة لديها”.

وأضافت: “أسفرت عشرات الآلاف من التصفيات منذ ذلك الحين، حيث تمكن بعض هؤلاء العمال المسرحين من الهبوط على أقدامهم، ولم يحالف الحظ الآخرون”.

وضربت الشبكة الأمثلة ببعض الموظفين الذين تم فصلهم، حيث قالت تم تسريح المواطن نينا ماكولوم ، 54 عامًا، من عملها الكتابي في موقع الوظائف غلاسدور مرة أخرى في مارس  ولم تجد دورًا جديدًا منذ ذلك الحين ، على الرغم من التقدم لمئات الوظائف  وكانت تعيش على مدخراتها، وتبيع بلازما الدم وتردد على مخازن الطعام لمجرد تدبير أمورها - كل ذلك أثناء رعاية ابنها المراهق، ويساعدها شريكها المنزلي، لكنه لا يستطيع تعويض الدخل المفقود.

وقال ماكولوم، الذي يعيش في كليفلاند بولاية أوهايو: "أعتقد أنه من غير المحتمل أن أحصل على وظيفة أخرى جيدة الأجر مع مزايا عظيمة مثل تلك التي حصلت عليها".

كما تم تسريح ريجينا والتون، من وظيفتها كمديرة لإدارة المجتمع ومناصرة العملاء في أوائل مايو وكانت تبحث عن وظيفة بدوام جزئي، وهي مصابة بداء السكري من النوع 1 وتعيش في منطقة خليج سان فرانسيسكو ، وهي واحدة من أغلى أسواق الإسكان في البلاد.

وقالت والتون إنها كانت تعيش "الكثير من عدم اليقين" ، لكنها تحاول أن تظل متفائلة ومرنة، وترى أن تسريحها من العمل هو علامة على أنها يجب أن تحول مسيرتها المهنية أخيرًا إلى إدارة المنتجات - وهو شيء كانت ترغب في العودة إليه منذ وظيفة سابقة، ومع ذلك فإن حقيقة الاضطرار إلى دفع الإيجار وعدد كبير من النفقات اليومية الأخرى دائمًا ما تكون في صميم ذهنها.

وتابعت: "من الصعب دائمًا خسارة العمل، لكن كان عليّ الاعتماد على نفسي بنسبة 100٪"، وليس لدي أي شيء، لست متزوجة، أنا عزباء وتوفي والداي".

  • خفض تكاليف الشركات

يتوقع بعض الخبراء أن يدخل المزيد من الأمريكيين في هذا المأزق.

وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في Jefferies : "مع مرور عام 2023 ، وحتى العام المقبل، لا يزال هناك هذا التركيز على محاولة خفض التكاليف ، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من البطالة".

ودفع بعض الخبراء رهانات الركود إلى أبعد من ذلك ، حيث أثبت الاقتصاد أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا، حيث قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان ، لشبكة CNN الأسبوع الماضي، إنه يتوقع ركودًا معتدلًا في أوائل العام المقبل ، بدلاً من الركود في أواخر عام 2022 الذي توقعه الكثيرون.

وقالت إن هذا هو أكثر ما يحبط ماكولوم تظهر البيانات مرونة اقتصادية ملحوظة، لكن في عالمها، يبدو أن هناك ركودًا يحدث بالفعل.

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