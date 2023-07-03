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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الفرصة" مع لميس الحديدى يواصل تصفيات جولته المحطة الرابعة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعلنت لميس الحديدي، أن تصفيات برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي" ستواصل جولاتها الأربعاء المقبل في المحطة الرابعة في القاهرة بعد جولة الإسكندرية والمنصورة التي شهدت تصفيات محافظات الدلتا والإسكندرية ومطروح والمنيا التي شهدت تصفيات مشروعات الصعيد: "روحنا الاسكندرية والمنصورة والمنيا ثم القاهرة في المحطة الرابعة من التصفيات".

وأبدت لميس إعجابها بتزايد أعداد الشركات الناشئة التي ينتمي مؤسسوها للجامعات كطلاب: "الفرصة السنة دي إنبهرنا بمؤسسي الشركات الناشئة الذين لازالوا طلاب في الجامعات مش بس طلاب.. معظمهم متفوقين".

تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، قصص ملهاش حصر في هذا الصدد خاصة أن العالم ودول كتيرة بتكون الجامعات هي المركز والحاضنات الرئيسية ومنشأ الشركات الناشئة مثل مشروع جوجل كمشروع بحثي وكذلك مارك في مشروع "الفيسبوك" في هارفرد، والذي بدأ كمنصة طلابية وكذا تطبيق "سناب" كانت مشروعات بحثية في جامعة "ستانفورد" لمؤسسها إيفان شبيجل.

المحطة القاه العا الشركات الناشئة الشاشات الص

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