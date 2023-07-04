7 يوليو.. مركز الحرية للإبداع يُنظم احتفالية "أم الدنيا"

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، احتفالية "أم الدنيا"، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 يوليو في تمام السابعة مساءً، من إعداد وتقديم "صالون ضابط لكني شاعر" برئاسة اللواء محمد حاتم يوسف، بمشاركة فرقة الإسكندرية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل إنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية، وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية ، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.