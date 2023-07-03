ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بركات وفيتوريا يشهدان التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لغينيا

فيتوريا يتابع تدريبات
فيتوريا يتابع تدريبات المنتخب الأولمبى

وسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب وهى البطولة التي يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .

كما تلقي محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا مؤكدا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الأبطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

وبدأ تدريب المنتخب الأوليمبي بفقرة الإحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمى.

وقال محمود حرب مدير المنتخب إن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة، وتماثل محمد شحاته للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة وشارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للأنظار، كما ستشهد المباراة عودة أحمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.

المنتخب الأولمبى بطولة افريقيا تحت 23 عاما مباراة مصر وغينيا روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

"والله انتو كدابين".. أحمد موسى يفنّد أكاذيب دويتشه فيله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى