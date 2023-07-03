بركات وفيتوريا يشهدان التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لغينيا

وسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب وهى البطولة التي يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .

كما تلقي محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا مؤكدا أن المنتخب الأوليمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الأبطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

وبدأ تدريب المنتخب الأوليمبي بفقرة الإحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمى.

وقال محمود حرب مدير المنتخب إن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة، وتماثل محمد شحاته للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة وشارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للأنظار، كما ستشهد المباراة عودة أحمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.