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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"والله انتو كدابين".. أحمد موسى يفنّد أكاذيب دويتشه فيله

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إنه رغم مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، مازال موقع دويتشه فيله الألماني يبث أكاذيبه عن حقيقة الثورة المصرية.

أضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تقرير كاذب بعد 10 سنوات، مازالوا يتناولون 3 يوليو من وجهة نظرهم، الغرب عليه أن يتوقف عن إعطائنا دروس في حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن تقرير دويتشه فيله كاذب من أول كلمة، حيث بدأ بـ"أطاح الجيش المصري"ـ وعقب موسى: "والله أنتوا كذابين، الجيش المصري ليس له علاقة برحيل محمد مرسي، وإنما كان دوره الانحياز لقرار الشعب المصري، والفريق أول عبدالفتاح السيسي نصح مرسي مرارا وتكرارا للاستجابة لمطالب الشعب، لو أرادوا البلد آمنة ومستقرة لاستجابوا لنصائح السيسي".

وأردف:"أول كلمتين كذب، وبيقولوا تم عزل مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات حرة"، معقبًا: "لم تكن انتخابات حرة".

أشار موسى إلى أن التقرير ذكر أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الجيش أطاح بمرسي بسبب فشله في بناء دولة وطنية، معقبًا: "بينسبوا للرئيس كلام لم يقله أبدًا، لم يذكر أبدًا أن الجيش أطاح بمحمد مرسي ، لم يقل هذا أبدًا، بل أكد مرارًا وتكرارًا أن الجيش انحاز لإرادة الشعب، وأتمنى من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يراجع التقرير ويرد عليه، لأنهم يكتبون تقارير كاذبة وفاشلة". 

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أحمد موسى 3 يوليو 30 يونيو دويتشه فيله السيسي الرئيس السيسي

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