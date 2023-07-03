ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: الإخوان أرادوا تدمير الجيش وترك مصر بلا حماية

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الإخوان كانوا يريدون تكرار سيناريو الثورة الإسلامية الإيرانية، وتدمير الجيش المصري، وتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن خيرت الشاطر تولى ملف الجيش والشرطة، وكان يريد الانتقام من أمن الدولة لكن لم يقدر على فعل شيء.

وأردف: "كان هدفهم تدمير الجيش المصري، بالتنسيق مع عناصر إيرانية، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري".

وتابع: "تخيل لو الجيش ليس موجود في ظل الضغوطات والتهديدات الأمنية من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، لو حصل أي حرب في المنطقة ستكون في البحر المتوسط بسبب الغاز، ولولا وجود جيش مصري قوي ما كنا قمنا بالاستكشافات الغاز، بالإضافة لقضاء الجيش على الإرهاب وقضى على ألفين نفق في سيناء".

وختم: "مصر لديها أقوى جيش في المنطقة، ولا يمكن لأحد الاقتراب من الاستثمارات المصرية في البحر المتوسط".

 

فى ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على "إكسترا نيوز"

سمير فرج الجيش 3 يوليو ذكرى 3 يوليو الإخوان

مواد متعلقة

فى ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على "إكسترا نيوز"

وزيرة الثقافة: مصر مليانة مواهب والإبداع ليس حكرًا على أحد

وزيرة الثقافة تعلن تنظيم احتفالية موسيقية كبيرة بمناسبة مئوية سيد درويش

رئيس بلدية جنين لـ"القاهرة الإخبارية": الجرحى يموتون لصعوبة وصول الإسعاف إليهم

الرئيس الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على إسرائيل وإدانة جرائمها

أسامة السعيد: إسرائيل لا تخشى أى تحركات دولية لأنها تحظى بحماية أمريكية

مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل امرأة حامل للمستشفى

"القاهرة الإخبارية".. "فتح": ما تفعله إسرائيل يجر المنطقة لمزيد من العنف

الأكثر قراءة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى