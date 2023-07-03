سمير فرج: الإخوان أرادوا تدمير الجيش وترك مصر بلا حماية

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الإخوان كانوا يريدون تكرار سيناريو الثورة الإسلامية الإيرانية، وتدمير الجيش المصري، وتكوين الحرس الثوري الموازي للحرس الثوري في إيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن خيرت الشاطر تولى ملف الجيش والشرطة، وكان يريد الانتقام من أمن الدولة لكن لم يقدر على فعل شيء.

وأردف: "كان هدفهم تدمير الجيش المصري، بالتنسيق مع عناصر إيرانية، وكانت هناك مطالب بإرسال إخوان لإيران لتدريبهم وعودتهم لمصر لمرة أخرى لإنشاء الحرس الثوري".

وتابع: "تخيل لو الجيش ليس موجود في ظل الضغوطات والتهديدات الأمنية من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، لو حصل أي حرب في المنطقة ستكون في البحر المتوسط بسبب الغاز، ولولا وجود جيش مصري قوي ما كنا قمنا بالاستكشافات الغاز، بالإضافة لقضاء الجيش على الإرهاب وقضى على ألفين نفق في سيناء".

وختم: "مصر لديها أقوى جيش في المنطقة، ولا يمكن لأحد الاقتراب من الاستثمارات المصرية في البحر المتوسط".