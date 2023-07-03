بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

شهد فيديو استقلال فتاة دراجة نارية أمام شاب في وضع غير لائق تداول كبيرًا على صفحات فيس بوك وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نجحت أجهزة الأمن في كشف تفاصيل الفيديو وضبط الشاب قائد الدراجة النارية الذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن المنتظر تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور عليه.

فيديو فتاة أمام شاب على دراجة نارية

البداية حينما رصدت أجهزة الأمن منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق حال قيادته للدراجة، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.

فحص فيديو الدراجة النارية وضبط المتهم

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص (ميكانيكي دراجات نارية- مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وأنه كان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته.

عقوبة الفعل الفاضح في لائحة قانون المرور

قانون المرور حدد عقوبة الفعل الفاضح أثناء قيادة مركبة، حيث نصت المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة لعمل فاضح داخل السيارة أعلى الطريق، يتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم أداء مبلغ التصالح، وهو 250 جنيها، وقدرت مخالفتها فى حالة ثبوت الواقعة لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 1500 والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بإحدى هاتين العقوبتين.