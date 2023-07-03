عبدالباسط حمودة يحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى 15 يوليو

يستعد عبدالباسط حمودة لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك، وذلك السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي ويقدم حمودة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها الجمهور منها: "اديني قلبك واسمحولي، أنا مش عارفني، وسلفني ضحتك"، وغيرها من الأغنيات.

وانتهى عبدالباسط حمودة الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدى الجديد البريمو، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتصدر عبد الباسط حمودة التريند بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم سطلانة خاصة بعد مشهد احتفال لاعبي الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا، وفوزهم على الوداد المغربي وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "بعد الشر" الذي طرح الفترة الماضية بالسينمات للفنان علي ربيع.

وقدم عبد الباسط حمودة أغنية "سطلانة" برفقة كل من محمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت الـ12 مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: “يادكتور شوفلي تصريفة ابوس ايديك اكتبلي روشته ده انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها ف اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكتة ده الناس وحشة وحشة وجيت ابيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة هوووووه سطلانه.. كنكة بن تفوقفني مافوقتش رشة ماية تفتحني مافتحتش راكب دماغي ودايس ومزاجي ف الطالع خالص اسرع من صواريخ وكالة ناسا ده الواحد ياما آسي هابعد بعيد لاتعدي م الناس العيانة ااااووووووه سطلانة والنبي تديني ياشيف حبة دلع ف رغيف علشان اشبع م الفرحة واوفر المصاريف عمالة الدنيا تلف تلف ومرقصانا".