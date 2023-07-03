سكينة فؤاد: 30 يونيو وما يعقبها صناعة شعبية لا مثيل لها

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، إن الشعب المصري لديه قدر كبير من الثقافة والوعي، وهذه الثقافة تلعب دوراً كبيراً في إدراكه لما يحدث حوله، ولهذا أدرك الشعب مخططات جماعة الإخوان الإرهابية سريعاً.

الاختلاف في الرأي

وأكدت سكينة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية “الحياة”، أن الشعب المصري يمتلك قدرات لا مثيل لها.

الصناعة الشعبية

وتابعت: “أنه كان هناك حرص كبير من جميع فئات المجتمع المصري للمشاركة في ثورة إسقاط الإخوان، لذا يمكن القول إن 30 يونيو وما يعقبها صناعة شعبية أصيلة ويجب أن يستمر من صنعوها في مقدمة المشهد”.