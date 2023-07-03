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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شلبي: توقعت أن تصبح مصر ضمن القوى العظمى بالشرق الأوسط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

مضت 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، نحتفل بذكراها ونستحضر روح هذه الثورة المجيدة التى أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان، التى كانت بصدد تفكيك مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط، فثورة 30 يونيو جاءت لتبنى وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، ومنذ ذلك الوقت الذى انطلقت فيه 30 يونيو، نجحت الدولة على مدار أكثر من 10 سنوات مضت فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات.

"الدستور"، حاورت بعض رموز المجتمع في محافظة الغربية، كيف عاشوا الثورة وأين تواجدوا وكيف كانت رؤيتهم لها وليكونوا شهداء علي أحد اعظم ثورات العصر الحديث.

فيما قال محمد شلبي، منسق مجلس الشباب المصري بوسط الدلتا، كنت فى ميدان التحرير إبان 3 يوليو 2013 وكنت منضم لتحالف القوى الوطنية، وكان  يوم منشود فى تاريخ تحالفات جميع طوائف الشعب لعودة مصر لابنائها.

أضاف جمعنا توكيلات تمرد والتواصل مع الشباب من شهر مايو، وتوقعنا أن الجيش لن يترك شعبه وسوف يكون الحامى لمصر وهذا ما حدث بالفعل فجيش مصر هو حامي الحمي دائمًا وهو المعبر الأول عن نبض الشعب، مشيرا على حرصه عقب البيان أن يهنىء  والده ويبارك له عودة مصر إلى أحضان ابنائها.

وتابع أنه توقع أن يكون مستقبل مصر بداية من الجمهورية الجديدة بالمشروعات القومية والاكتفاء الذاتي فى كافة الموارد، مشيرا أنه لدية يقين أن مصر ستصبح ضمن القوى العظمى فى الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة فقد أثبت الرئيس والزعيم السيسي، أن مصر بابنائها قادرة علي عبور كل المجن وتحول الصعاب لإنجازات سيتحدث عنها التاريخ فكل التحية للجيش والشرطة والرئيس السيسي.

مجلس الشباب المصرى الدلتا توقعت تصبح مصر ضمن القوي العظمى

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