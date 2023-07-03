بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.

أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية الأربعاء

ينظم النادي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن استيائه من إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، لافتًا إلى أنها ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر.

وأوضح أن الفريق في الشوط الأول حاول التسجيل بعد أن خلق فرصًا عديدة، ونفس الشيء حدث في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة يترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف: واجهنا فريقًا منظمًا وكنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله.

وأوضح أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما يحتاج إلى مجهود ذهني كبير.

وأكمل: بيرسي تاو لاعب مميز وينفذ الأدوار المطلوبة منه، وكان أخطر لاعبي الفريق، وأطلب منه أن يستمر في ذلك.