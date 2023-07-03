ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من الملك فؤاد الأول والتأسيس الأول 1932.. قصة مؤتمر الموسيقى العربية

مؤتمر الموسيقي العربية
مؤتمر الموسيقي العربية

بعد تأسيس معهد الموسيقى العربية تحت رعاية الملك فؤاد الأول عام 1929، عقد مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة عام 1932 لتدارس الموسيقى العربية، وانعقد المؤتمر بمعهد الموسيقى العربية والموجود حاليا باسم مسرح محمد عبد الوهاب بشارع رمسيس، وضم المؤتمر موسيقيين من مصر والشام وتركيا وبعض المندوبين الأوروبيين.

الفنان محمد أحمد الحفني أول من قام بالدعوة إلى المؤتمر عام 1932 تحت الرعاية الملكية، وكان الحفني قد أتم دراسته للموسيقى في ألمانيا، وكان الدعوة إلى المؤتمر بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي، خصوصا بعد وفاة أعلامه الكبار يوسف المنيلاوي عام 1911 وسيد درويش عام 1923، تلك الأعلام التي خلفت موهبة الغناء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبده الحامولي الذي كان يغني في قصور الخديوي إسماعيل و محمد القابنجي من العراق.

كتاب مؤتمر الموسيقى العربية الذي عقد بالقاهرة ١٩٣٢ : وزارة المعارف : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

وكان المصريون سواء منهم التقدميين، محبي الموسيقى الغربية أم محبي الموسيقى القديمة يريدون تحليلها بالطرق العلمية، إلا أنهم لم يهتموا بالغناء الشعبي، على عكس بعض المندوبين الأوروبيين الذين حضروا المؤتمر، فهؤلاء كانوا ينصحون بالاهتمام بالطابع الشعبي في الموسيقى والغناء.

يذكر ان، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرار تولي المايسترو هاني فرحات إدارة  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32، واجتمعت وزيرة الثقافة مع هاني فرحات  والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، للوقوف على أهم ملامح ترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامته.

حيث أثنت الدكتورة نيفين الكيلاني على اختيار المايسترو هاني فرحات ليكون مديرًا لأحد أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الوطن العربي.

ووجهت وزيرة الثقافة بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

 كما وجهت وزيرة الثقافة بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم حفلات  في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

من جانبه عبر فرحات، عن سعادته لاختياره مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تأسس على يد الراحلة القديرة رتيبة الحفني،  واستطاع خلال دوراته السابقة ال31  أن يصبح أحد أهم المهرجانات الموسيقية. 

وأكد فرحات بدء العمل فور صدور قرار توليه المسؤولية لتقديم دورة تليق بتاريخ مصر الفني.

معهد الموسيقى العربية مؤتمر الموسيقى العربية الأول الملك فؤاد الأول مسرح محمد عبد الوهاب المؤتمر موسيقيين

الأكثر قراءة

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته فى التبين على الإنترنت

الأكثر جماهيرية.. بالأرقام.. برامج «المتحدة» تكتسح مواقع التواصل الاجتماعى

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين