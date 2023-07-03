الانتهاء من رصف 14 شارعًا بحي غرب الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من رصف 14 شارعًا بنطاق حي غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام حيث تم تخصيص نحو 7.4 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وكلف المحافظ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها، وسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع في جميع الأحياء.

من جانبها، أشارت أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه تم رصف 14 شارع رئيسي وفرعي بنطاق حي غرب هذا العام استجابة لمطالب أهالي الحي وهم: (شارع البيهقى - وشارع باسيليوس- وشارع ابوبكر الصديق - ومربع المواردى متفرعات باب سدرة - وشارع الأزهرى متفرعات باب سدرة- والبهى متفرعات باب سدرة - وشارع السلطان شاه ومتفرعاته - وشارع الشهاوى متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- وشارع أحمد عثمان متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع أحمد غريب متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع محمد حجازى متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع مخزن البوابة متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- وشارع الشيخ البشري متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع أم السلطان).

أضافت بأنه تم التنسيق مع حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

IMG-20230703-WA0050

IMG-20230703-WA0049

IMG-20230703-WA0048