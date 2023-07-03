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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من رصف 14 شارعًا بحي غرب الإسكندرية

رصف 14شارع بحي غرب
رصف 14شارع بحي غرب الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من رصف 14 شارعًا بنطاق حي غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام حيث تم تخصيص نحو 7.4 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وكلف المحافظ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها، وسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع في جميع الأحياء.

من جانبها، أشارت أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه تم رصف 14 شارع رئيسي وفرعي بنطاق حي غرب هذا العام استجابة لمطالب أهالي الحي وهم: (شارع البيهقى - وشارع باسيليوس- وشارع ابوبكر الصديق - ومربع المواردى متفرعات باب سدرة - وشارع الأزهرى متفرعات باب سدرة- والبهى  متفرعات باب سدرة - وشارع السلطان شاه ومتفرعاته - وشارع الشهاوى متفرع من العزبة  متفرع من السلطان شاه- وشارع أحمد عثمان متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع أحمد غريب متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع محمد حجازى متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع مخزن البوابة متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- وشارع  الشيخ البشري  متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع  أم السلطان).

أضافت بأنه تم التنسيق مع حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

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الخطة الاستثمارية الإسكندرية رصف 14شارع محافظ الإسكندرية حي غرب

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