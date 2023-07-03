كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلى أمام بيراميدز فى الكأس
أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر
جاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبوجبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري- محمود الجزار- أمير مدحت- اسحاق يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحى- حمدى علاء- محمود سيد- إسلام جابر- موسى دياوارا
خط الهجوم.. كريم بامبو
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي
احمد صبحي- عاصم صلاح- احمد ياسين- محمد بسيوني- محمود قاعود- باسم مرسي -فراس بن عايفية- أسامة إبراهيم- أحمد سعيد.