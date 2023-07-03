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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أول تحرك من الوفد على الإساءة لقيادات الحزب

حزب الوفد
حزب الوفد

أصدر د.عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف د.ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب بالتعامل الفورى والحاسم مع كل ما ينشر على مجموعات (جروبات) التواصل بكافة أنواعها  حول الأمور داخل الحزب وله فى ذلك جميع الصلاحيات لإنهاء هذه التجاوزات بكافة الطرق سواء قانونية وقضائية ويعمل بهذا القرار من اليوم.

يذكر أن هناك حالة من الانقسام الداخلي بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بسبب إصرار رئيس الحزب عبدالسند يمامة علي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية بالمخالفة للائحة الحزب حسب تعبيرهم، حيث يري بعضهم أن هذا القرار هو  سلب حق أعضاء الهيئة العليا في الترشح، ويمثل تحايلًا على نص المادة  19 مكرر من لائحة النظام الأساسي التي تتحدث عن انتخابات داخلية في حالة تعدد المرشحين.

وحسب مصادر داخل بيت الامة، أن الهيئة العليا للحزب لم تجتمع من أجل التوافق علي اسم مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلي أنه تم تأجيل الاجتماع بعد إجازة عيد الأضحي، إلا أن أعضاء الهيئة العليا فوجئوا بنشر المركز الإعلامي بيانًا يشير إلي عقد الاجتماع والاتفاق علي تسمية الدكتور عبدالسند يمامة مرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الدكتور عبد السند يمامة الدكتور ياسر الهضيبي التواصل الاجتماعي الصلاحيات الحزب

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