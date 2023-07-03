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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمى بالعياط

جثة
جثة

شهد مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم، حادث مروري أسفر عن مصرع شخص أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

وتم نقل المتوفي في سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بالطريق فى العياط.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وجرى نقله إلي المستشفي المركزي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أعلى الطريق الدائرى الطريق الدائري الاقليمي النيابة العامة بوقوع حادث جنوب محافظة الجيزة شرطة النجدة بالجيزة مركز العياط

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