مياه سوهاج: الاستلام الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي ساقلتة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية والتى تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان تكلفة المشروع تبلغ 50 مليون جنيه.

أشار المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أن محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية وتضم شبكات انحدار بطول 7775 متر طولى وخط طرد قطر 5 مللى بطول الف متر وعدد 366 غرفة منزلية لتخدم 10 الاف نسمة بغرب مدينة ساقلتة وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما هنأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك حيث توجه المهندس اشرف على عبد الرحمن مستشار رئيس الشركة لشئون الدعم الفنى صباح اليوم نيابة عن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتقديم التهنئة كما هنا رئيس مياه سوهاج العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة لدورهم البارز فى التعامل الفورى والسريع مع جميع البلاغات وخاصة بلاغات الصرف الصحى ولما يقدموه من دور فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى خلال تلك الفترة.

أوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح.

وأشارت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، استمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

أوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.egلبحثها وحلها على الفور.