"اتصالات النواب" توصى بالانتهاء من إنشاء مكاتب البريد

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، عددا من التوصيات العاجلة لهيئة البريد، في مقدمتها سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها.

جاء ذلك في تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي في ضوء استعرضها لموازنات ووثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجديد 2023 /2024.

وشددت اللجنة في تقريرها البرلماني، على أهمية إضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت عددا من الاختصاصات المهمة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.