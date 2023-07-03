هيثم الحاج يكشف عن الشرارة الأساسية لثورة الشعب ضد حكم الإخوان

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، إنه على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان هناك العديد من المناوشات والتي لم تكن في نقص البنزين وانقطاع التيار الكهربائي فقط ولكن كان هناك شيء ملح على وعي الشعب المصري أن هناك خطرًا قادم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن شهر أبريل واحدًا من الشهور التي انطلق فيه الوعي بشكل قوي، خاصة وسط الكلام عن شم النسيم وأنه حرام ويجب منعه، وكان هذا شرارة هامة جدًا للانطلاق، لأنه عيد مصري خالص وجزء أساسي من الرواية المصرية وعندما تقترب منه فهو بمثابة الضغط على عصب مكشوف.

المصريون شعروا بأن هناك خطرًا حقيقيًا

وتابع، أن المصريين بدأوا يشعرون بأن هناك خطرًا حقيقيًا وأن الأمر ليس مسألة حكم سياسي، كما حدث في نفس الشهر من تغيير وزير الثقافة والمناوشات التي حدثت مع الوزير الإخواني ومجموعة الإقالات التي قام بها وكان أولها الدكتور أحمد مجاهد من هيئة الكتاب، بعد تعينه بـ 3 أيام فقط، فالناس رأت أن هناك تغيير لوجه مصر الثقافي المعبر عن هويتها.