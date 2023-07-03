دورات تدريبية للعاملين بديوان بورسعيد للارتقاء بمهاراتهم

أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، المقامة على أعلى مستوى، بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وتستهدف تدريب العاملين بالديوان العام لرفع كفاءتهم المهنية وتطوير مستوى أدائهم، وإكسابهم مزيد من الخبرات العملية في مجال الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية وعدد من الجهات المختصة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورًا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

أكد المحافظ أن أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة، مع استحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء، لافتًا إلى أن التدريب سيساهم في صقل مهارات العاملين بالديوان العام، وفقا لأحدث الأساليب في مجال التدريب، بما يتماشى مع مجمل التطورات التي شهدها بورسعيد في مختلف المجالات.