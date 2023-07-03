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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مكاريوس يسيم شمامسة جدد بكنيسة الشهيدة دميانة والأنبا كاراس-ابو تلاوي

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا كاراس-ابو تلاوي.

 وعقب صلاة الصلح صلي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، صلوات رسامة عدد ١٧ "برتبة ابسلطس".

كما قام الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بتدشين أواني وفرش المذبح، شارك في الصلاة جناب القمص إفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس زوسيما عادل كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

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