بعد انتهاء إجازة العيد.. كيف تستعيد نظامك الغذائي الصحي لوزن مثالي؟

كثيرًا من المواطنين الذين يلتزمون بنظام صحى طوال العام، يقوم بعدم اتباع الروشته الصحية لهم فى الأعياد، ويعتبر عيد الأضحى من الأعياد التى يتم عدم اتباع النظام الصحى السليم فيها خاصة مع تناول اللحوم والمشويات وفواكه اللحوم، إذا كنت من الأشخاص ذوات أصحاب النظم الصحية الصحيحة وقد جاء العيد ولم تستطيع أن تعود لنظامك الصحى يوجد العديد من النصائح التى تساعدك على العودة للنظام الصحى الخاص بك من جديد بالتزامن مع انتهاء أيام عيد الاضحى المبارك.

فى الخطوة الأولى يجب أن تعمل على تقليل كميات الطعام التى تناولتها خلال أيام العيد،وبالتدريج سوف تستعيد نظامك الصحى من جديد.

أما الخطوة الثانية هى شرب المياه بكثرة من ذ6 إلى 8 أكواب فى اليوم حيث يعد الماء أسهل طريقة لمساعدة الجسم في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السموم، فيجب شرب 6 إلى 8 أكواب ماء على الأقل في اليوم، ويمكن إضافة شرائح الليمون إلى الماء، لأنه يساعد أيضا في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

العديد من الأطباء ينصحون بتناول الفاكهة بكثرة هذه الأيام، حيث ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على الألياف، لأنها تساهم في امتصاص الدهون، مثل التفاح والبرتقال، كما أنها تعزز الشعور بالشبع، وينطبق هذا على الخضروات التي تحتوي على الألياف، مثل الفلفل بألوانه والخرشوف، كما أنها تؤدي للشعور بالشبع وكبح الشهية.

فى النصيحة الأخيرة عليك مع اتباع نظامك الغذائي بعد العيد هو ممارسة الرياضة بشكل أسبوعى من 3 إلى 4 أيام فى الأسبوع حتى تفقد الوزن الزائد وتعود إلى الوزن الطبيعى والمناسب الخاص بك وذلك مع شرب المشروبات والاعشاب الحارقة للدهون مثل الشاى الاخضر والزنجبيل ايضًا والليمون السخن وغيرها من الاعشاب المفيدة للصحة وحارقة للدهون.