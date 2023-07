انطلاق فعاليات مؤتمر "الاتجاهات الجديدة فى الطب التداخلى" بطنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الـ38 و10 دوليًا لكلية الطب جامعـة طنطـا بعنوان "الاتجاهات الجديدة فى الطب التداخلى'' New Trends on Interventional procedures in Medicine.

جاء ذلك تحت رعاية د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس المؤتمر والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الصاوى مقرر المؤتمر، وذلك خلال الفترة من ٤ - ٧ يوليو ٢٠٢٣، بمشاركة ٣٤ قسمًا يمثلون كافة أقسام الكلية بما تضمه من أقسامها الإكلينيكية والأكاديمية بتواجد مشرف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والمصريين من مختلف الجامعات المصرية بالتخصصات الطبية، إضافة إلى مشاركة الطلاب من خلال إتحاد الطلاب والجمعية العلمية الطلابية.

وأوضح عميد الكلية، رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيشهد مناقشة العديد من المحاور تأتى نتاج رصد ومتابعة ما يتعرض له المجتمع المصرى من الجانب الصحى مع إبراز الاتجاهات الجديدة فى الطب التداخلى، إنطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بدور الطب فى علاج الأمراض والوقوف جنبًا إلى جنب فى صالح المريض المصري.

أشار إلى أن المؤتمر يشمل تنظيم اليوم العلمى وورش العمل الخاصة بكل قسم على حدة مع عقد جلسات مجمعة بين الأقسام مع وجود بث مباشر لورش عمل، بمشاركة أطباء مصريين وأجانب من خلال تلك التقنية، بما يعود بالفائدة للجميع.