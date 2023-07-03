والدة الشهيد إسلام مشهور تؤدى عمرة عن الراحل أحمد قنديل

في لفتة إنسانية أعلنت والدة الشهيد إسلام مشهور تأديتها عمرة عن الراحل أحمد قنديل الذي وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ، وجسد دور نجلها الشهيد ضمن أحداث مسلسل “الاختيار”.

جاءت ردود الأفعال حول تصرف والدة الشهيد إيجابية وأشادوا بتصرفها النبيل، حيث سادت حالة من الحزن الشديد والصدمة لوفاة الفنان الشاب أحمد قنديل بعد أشهر قليلة من وفاة والدته تأثرًا برحيلها.

واشتهر الراحل أحمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021.

"الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

الفنان الراحل مواليد 1987، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012 وشارك في عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون منها "عد تنازلي، الزيبق، ليل خارجي، وقفة رجالي"، إضافة إلى أنه كان ينتظر عرض مسلسل "بيت العيلة" الجزء الثالث.