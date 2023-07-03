محمد صلاح الثاني.. "فانتازي بريميرليج" تكشف أسعار اللاعبين للموسم الجديد

كشفت لعبة "فانتازي بريميرليج"، اليوم الإثنين، عن قائمة أسعار اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتعد لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي لعبة خاصة بالبريميرليج، يلعبها الملايين حول العالم، ويتحصلون على نقاط بحسب ما يقدمه اللاعبون الذين قاموا بشرائهم في المباريات، خلال كل جولة.

ويُتاح لكل لاعب في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، اختيار 15 لاعبًا بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياط، بشرط ألا يتجاوز مجموع أسعارهم 100 مليون.

وبدأ فانتازي بريميرليج، في الكشف عن أسعار اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد، حيث كان محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، أحد أبرز اللاعبين الذين تم الكشف عن أسعارهم.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس أغلى اللاعبين في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، بل أصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، بمبلغ 14 مليونا، ليأتي خلفه محمد صلاح بسعر 12.5 مليون.

ونستعرض تباعًا أسعار اللاعبين الذين تم الكشف عنهم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم المقبل

أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي

– مارتين أوديجارد - أرسنال - خط وسط -8.5 مليون

– برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - خط وسط - 8.5 مليون

– ميتوما - برايتون - خط وسط - 6.5 مليون

– أولي واتكينز - أستون فيلا - مهاجم - 8 مليون

– موريس - لوتون تاون - مهاجم - 5.5 مليون

– نداي - شيفيلد يونايتد - مهاجم - 5.5 مليون

– باتريك كلويفرت - بورنموث - 5 مليون

– كريستوفر نكونكو - تشيلسي - مهاجم - 7.5 مليون

– مبيومو - برينتفورد - خط وسط - 6.5 مليون

– إيزي - كريستال بالاس - خط وسط - 6.5 مليون

– برناد لينو - فولهام - خط وسط - 4.5 مليون

– جوردان بيكفورد - إيفرتون - خط وسط - 4.5 مليون

– لوكاس باكيتا - وست هام يونايتد - خط وسط - 6.5 مليون

– كيران تريبير - نيوكاسل يونايتد - خط وسط - 6.5 مليون

– خوسيه سا - ولفرهامبتون - حارس مرمى - 5 مليون

– سون هيونج مين - توتنهام - خط وسط - 9 مليون

– جيبس وايت - نوتنجهام فورست - خط وسط - 6 مليون

– بينسون - بيرنلي - خط وسط - 5 مليون

– محمد صلاح - ليفربول - خط وسط - 12.5 مليون

– إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - مهاجم - 14 مليون