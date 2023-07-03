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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح اللغات والبدء فى الجغرافيا

طلاب
طلاب

أكدت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة انتهت من تقدير درجات المواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه جار الآن أعمال التصحيح الإلكتروني لمادة الجغرافيا، وفي انتظار لجنة تقييم امتحان الكيمياء لبدء تصحيحها.

وأضافت المصادر أن التصحيح الإلكتروني، ليس به تصحيح عينات عشوائية وتوضيح نسب نجاح المواد مثل التصحيح اليدوي المعتاد في السنوات السابقة.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، يؤدون غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

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