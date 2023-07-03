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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاوضات متقدمة بين مانشستر سيتي ولايبزيج لضم جفارديول (تقرير)

جوسكو جفارديول
جوسكو جفارديول

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إبرام صفقة جديدة من صفوف لايبزيج الألماني، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة جفارديول من لايبزيج

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج الألماني، في الصيف الحالي.

وأفادت الشبكة العالمية، أن مسؤولي مانشستر سيتي وصلوا إلى مراحل متقدمة مع إدارة لايبزيج، من أجل الحصول على خدمات جفارديول.

وكانت إدارة لايبزيج قد طلبت في وقت سابق، الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، مقابل السماح برحيل جفارديول.

ولكن شبكة "سكاي سبورت" العالمية أشارت في تقريرها، إلى تصريحات المدير الرياضي لنادي لايبزيج، والتي أكد خلالها أن جفارديول وممثلوه طلبوا من الانادي الموافقة على عرض مانشستر سيتي، في ظل رغبة اللاعب ارتداء القميص السماوي في الموسم الجديد 2023-2024.

وكان جفارديول محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، قبل أن ينحسبا من الصفقة.

وشارك جفارديول في 87 مباراة مع لايبزبج في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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